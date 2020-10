Covid 19, il virologo Silvestri: “No al lockdown: in arrivo la cavalleria degli anticorpi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Covid 19: il virologo Guido Silvestri si dice contrario all’ipotesi di un lockdown nazionale, sottolineando le recenti ricerche in fatto di anticorpi. Il virologo Guido Silvestri invoca cautela per quanto riguarda la seconda ondata di Covid 19. Su Facebook, Silvestri (virologo alla Emory University di Atlanta) invita ad allontanarsi dalla paura, sottolineando che “la cavalleria degli anticorpi sta arrivando, e mentre aspettiamo -scrive il virologo- con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto, cerchiamo tutti di stare calmi e di non fare scelte che potremmo rimpiangere amaramente, come quella di un lockdown ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020)19: ilGuidosi dice contrario all’ipotesi di unnazionale, sottolineando le recenti ricerche in fatto di anticorpi. IlGuidoinvoca cautela per quanto riguarda la seconda ondata di19. Su Facebook,alla Emory University di Atlanta) invita ad allontanarsi dalla paura, sottolineando che “laanticorpi sta arrivando, e mentre aspettiamo -scrive il- con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto, cerchiamo tutti di stare calmi e di non fare scelte che potremmo rimpiangere amaramente, come quella di un...

