Covid-19 | il bollettino del Veneto | 3 012 nuovi casi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono oltre 3 mila i contagi da coronavirus registratisi intra la serata di giovedì 29 e la mattinata di venerdì 30 ottobre. Coronavirus in, nuovo balzo di contagi: oltre 3 mila nella notte su Notizie.it.

SkyTG24 : Coronavirus, le notizie: in Italia sfiorati 27mila casi. Si va verso un nuovo Dpcm. LIVE - SkyTG24 : Covid Campania, si raccomanda chiusura cimiteri il 2 novembre. DIRETTA - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - Leonard33968045 : RT @SkyTG24: 'Mio padre ha trovato i cancelli chiusi', il racconto di una figlia che ha accompagnato il padre alla ricerca di un pronto soc… - SkyTG24 : 'Mio padre ha trovato i cancelli chiusi', il racconto di una figlia che ha accompagnato il padre alla ricerca di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Per altri 143 casi sono in corso le indagini epidemiologiche QUATTRO DECESSI – Nelle ultime 24 ore si sono verificati quattro decessi correlati al Covid 19, tutti di persone con patologie pregresse.ROMA (ITALPRESS) - Continua l'aumento dei casi da coronavirus. E il nuovo dato segna l'ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrat ...