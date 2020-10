Covid-19, Cristiano Ronaldo è guarito: tampone negativo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo, incubo Covid finito: il fenomeno portoghese, come annuncia la Juventus, è infatti risultato negativo all’ultimissimo tampone di queste ore. Il fuoriclasse ora scalda i motori in vista del campionato. Incubo finito per Cristiano Ronaldo. 19 giorni più tardi dalla positività riscontrata nel ritiro della nazionale portoghese, il fenomeno lusitano è infatti risultato negativo … L'articolo Covid-19, Cristiano Ronaldo è guarito: tampone negativo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020), incubofinito: il fenomeno portoghese, come annuncia la Juventus, è infatti risultato negativo all’ultimissimodi queste ore. Il fuoriclasse ora scalda i motori in vista del campionato. Incubo finito per. 19 giorni più tardi dalla positività riscontrata nel ritiro della nazionale portoghese, il fenomeno lusitano è infatti risultato negativo … L'articolo-19,negativo proviene da Inews.it.

forumJuventus : ?? Cristiano Ronaldo negativo al tampone per il Covid-19! ?? - SkyTG24 : Juventus, tampone negativo per Cristiano Ronaldo: guarito dal Covid - Corriere : Covid, Ronaldo è guarito: la Juventus ritrova il suo fuoriclasse - vostokintheair : RT @Corriere: Covid, Ronaldo è guarito: la Juventus ritrova il suo fuoriclasse - Michele16519651 : RT @forumJuventus: ?? Cristiano Ronaldo negativo al tampone per il Covid-19! ?? -