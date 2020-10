Cosa fare a Brescia dal 30 ottobre al 1Â° novembre | i migliori eventi del weekend

Cosa fare a Brescia dal 30 ottobre al 1° novembre: i migliori eventi del weekend (Di venerdì 30 ottobre 2020) Escursioni a piedi e in barca, Halloween per i più piccoli, mostre e visite guidate: sarà un weekend di Ognissanti un po' diverso, quello in arrivo questa settimana. A causa delle nuove restrizioni ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 30 ottobre 2020) Escursioni a piedi e in barca, Halloween per i più piccoli, mostre e visite guidate: sarà undi Ognissanti un po' diverso, quello in arrivo questa settimana. A causa delle nuove restrizioni ...

lorepregliasco : Sempre più testimonianze di tempi biblici per tamponi e risultati (anche 10 giorni), ASL e medici di base che si ri… - ZZiliani : ULTIMORA. Furioso per l’ammonizione per simulazione, #Cuadrado attacca #Chiesa: “Cosa ti abbiamo preso a fare se po… - Capezzone : La conferenza di #Conte sfida pure la pazienza dei miti. Mentre manda al fallimento centinaia di migliaia di aziend… - fata_maldestra : @nerosolari Si allenano a fare i TikTok...cosa non si fa per un po’ di celebrità. - BREAKVANGEL : io sono incapace di fare qualsiasi cosa so -