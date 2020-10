Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 30 ottobre (Di venerdì 30 ottobre 2020) I numeri coronavirus 30 ottobre dopo l’ulteriore impennata dei contagi di ieri ci restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 31.084 con tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. #coronavirus, 30 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 325.786 • Deceduti: 38.321 (+199) • Dimessi/Guariti: 283.567 (+4.285) • Ricoverati: 18.740 (+1.125) • di cui in Terapia Intensiva: 1.746 (+95) • Tamponi: 15.568.575 (+215.085) Totale casi: 647.674 (+31.084, +5,04%) — YouTrend (@you trend) October 30, 2020 LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) I numeri30dopo l’ulteriore impennata dei contagi di ieri ci restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 31.084 con tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. #, 302020 • Attualmente positivi: 325.786 • Deceduti: 38.321 (+199) • Dimessi/Guariti: 283.567 (+4.285) • Ricoverati: 18.740 (+1.125) • di cui in Terapia Intensiva: 1.746 (+95) • Tamponi: 15.568.575 (+215.085) Totale casi: 647.674 (+31.084, +5,04%) — YouTrend (@you trend) October 30, 2020 LEGGI ANCHE >>>c’è dic’è dineisuldel 29 ...

amendolaenzo : Non c'è spazio in Europa per il terrore e per il fondamentalismo islamista. Siamo una cosa sola con la nazione e il… - ladyonorato : Una cosa è certa da parecchio: sono aumentati i morti per cancro e altre gravi patologie che nulla c’entrano col… - rtl1025 : #ManuelAgnelli: 'C'è tanta roba' ??? Manuel, concordiamo con te ?? Cosa ne pensate dell'esibizione di #Mydrama? ??… - acidoerose : Invece che punirla per le bruttissime cose che dice questa donna ogni giorno, le danno i consigli e le dicono cosa… - Federico_Tonin : @CovidAltre @LegaSalvini Cosa c'entra? Anis sarebbe dovuto essere espulso dal gov Renzi nel 2015 e invece lo hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Vivere di rendita, previdenza (privata e pubblica), indipendenza finanziaria: una conferenza online per fare il punto fra mito e realtà Fortune Italia