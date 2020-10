Coronavirus, Zangrillo ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Un appello a Galli per lavorare insieme? Lo stiamo già facendo: basta farci la guerra” (Di sabato 31 ottobre 2020) Un appello a Massimo Galli per sotterrare l’ascia di guerra e lavorare insieme? “Lo stiamo già facendo: dobbiamo elaborare dei dati e non farci la guerra“. Così Alberto Zangrillo, primario del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove tutti i venerdì alle 22.45. a proposito delle baruffe tra virologi e professori. “Sono controproducenti? Assolutamente sì – ha detto il professore – E’ una cosa che mi dispiace tantissimo, mi provoca tanta amarezza, mi dà anche tanti problemi perché tutti leggete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Una Massimoper sotterrare l’ascia di guerra e? “Lo: dobbiamo elaborare dei dati e nonla guerra“. Così Alberto, primario del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sultutti i venerdì alle 22.45. a proposito delle baruffe tra virologi e professori. “Sono controproducenti? Assolutamente sì – ha detto il professore – E’ una cosa che mi dispiace tantissimo, mi provoca tanta amarezza, mi dà anche tanti problemi perché tutti leggete ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zangrillo Coronavirus, Zangrillo, Crisanti, Galli e Bassetti: lotte (di classe) tra esperti Corriere della Sera Massimo Galli, il virologo sessantottino che "presidia" giornali e tv

Ecco chi è Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con un passato nelle fila del movimento studentesco del '68 ...

Virus e infodemia, il Governo non tampona il caos informativo

Merita attenzione la tesi di Zangrillo, “noi vediamo che il 60 % dei pazienti ... evidenzia che una ondata di informazioni potenzialmente non affidabili sul Covid-19 si è diffusa nei vari Paesi del ...

