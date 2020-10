Coronavirus | Zampa | “Potenziate risorse del servizio sanitario Reclutati oltre 36mila e 300 operatori | di cui 7650 medici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dalle rilevazioni effettuate “è emerso che al 23 ottobre 2020 leumane delnazionale sono state potenziate complessivamente di36.300 unità” e in particolare “sono stati7.650 medici, 16.500 infermieri, 7.739socio-sanitari e 57 assistenti sociali”. Ad affermarlo è Sandra, sottosegretario alla Salute, rispondendo in Aula a un’interpellanza illustrata da Massimo Enrico Baroni del Movimento 5 stelle. “Per far fronte alle esigenze derivanti dalla diffusione del Covid-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza – spiega il sottosegretario – è stata prevista la possibilità per gli enti e per le aziende di reclutare ...