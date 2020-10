Coronavirus, Visco: “Crisi grave, proteggere i lavoratori finchè sarà necessario” (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Se occorre evitare di ostacolare la riallocazione dei lavoratori tra imprese e settori, la gravità della crisi richiede di continuare a offrire loro adeguata protezione fino a quando necessario; al tempo stesso, il sistema degli ammortizzatori sociali può essere rivisto per accrescerne la copertura, la semplicità di accesso e l’equità”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla giornata del risparmio. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Se occorre evitare di ostacolare la riallocazione dei lavoratori tra imprese e settori, la gravità della crisi richiede di continuare a offrire loro adeguata protezione fino a quando necessario; al tempo stesso, il sistema degli ammortizzatori sociali può essere rivisto per accrescerne la copertura, la semplicità di accesso e l’equità”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla giornata del risparmio.

