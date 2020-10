Coronavirus, venerdì 30 ottobre: sono 2.246 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 25mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 2.246 casi positivi, 17 decessi e 194 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi e’ all’8,8%”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. D’Amato poi aggiunge che “ora tutto dipende dal rigore nei comportamenti delle persone. Bisogna evitare tutte le occasioni di contatto che non siano strettamente necessarie. Non si puo’ scambiare causa per effetto. La causa dipende dai comportamenti individuali, l’effetto e’ cio’ che viene chiesto ai servizi sanitari. Il tema di fondo e’ raffreddare la curva del virus”. A Roma i nuovi casi sono 1.073. Nella Asl Roma 1 sono 466 e si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 25mila tamponi, oggi nelsi registrano 2.246positivi, 17 decessi e 194 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi e’ all’8,8%”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. D’Amato poi aggiunge che “ora tutto dipende dal rigore nei comportamentipersone. Bisogna evitare tutte le oconi di contatto che non siano strettamente necessarie. Non si puo’ scambiare causa per effetto. La causa dipende dai comportamenti individuali, l’effetto e’ cio’ che viene chiesto ai servizi sanitari. Il tema di fondo e’ raffreddare la curva del virus”. A Roma i1.073. Nella Asl Roma 1466 e si ...

