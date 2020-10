Coronavirus vaccino | l’OMS | “Arriverà il prossimo anno”

(Di venerdì 30 ottobre 2020), l’OMS non alimenta facili speranze: potrebbe essere pronto tra inizio e metà 2021, ma al momento non esiste La speranza di unefficace contro ilè alimentata di continuo dalle notizie che arrivano dalle sperimentazioni. Ma quanto siamo vicini ad un risultato certo? La risposta oggi è arrivata dall’Organizzazione mondiale della … L'articolo, l’OMS: “Arriverà ilanno” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MedicalFactsIT : Coronavirus: nessuno conosce i tempi del vaccino, ma potrebbero anche essere brevi #robertoburioni #medicalfacts… - Agenzia_Italia : Moderna è pronta al lancio globale del vaccino anti-Covid - Corriere : Il vaccino di Oxford genera una forte risposta immunitaria negli anziani - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Luca: 'Al lavoro per la produzione di un vaccino su sequenza genetica' #DeLuca - BertassoClaudio : RT @jeperego: La #Germania potrebbe essere uno dei primi Paesi occidentali a vaccinare contro #COVID19 . Le dosi del vaccino, in fase di te… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

"Si sta lavorando alla produzione di un vaccino sotto la direzione del dottor Paolo Ascierto, d'intesa con lo Spallanzani ed un altro ospedale di Milano". Lo ha reso noto su Facebook il governatore ...Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - 'Non sappiamo ancora esattamente quando un vaccino per Covid-19 sicuro ed efficace sarà pronto per ...