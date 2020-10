Coronavirus, Urbano Cairo positivo e ricoverato: "Condizioni non gravi" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gabriele Laganà Il presidente di Rcs, Urbano Cairo, è ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano. Secondo fonti mediche le Condizioni di salute del patron di La7 sono abbastanza buone Il presidente di Rcs e patron di La7, Urbano Cairo, è positivo al Covid. La notizia che circolava in modo ufficioso da qualche ora, è stata diffusa dal Corriere della Sera. L'imprenditore, 63 anni, è entrato all’ospedale San Paolo di Milano in mattinata a causa di sintomi importanti riconducibili al Coronavirus. I medici, così, lo hanno trattenuto in osservazione per effettuare tutti gli accertamenti e gli esami del caso e per iniziare la cura. Le sue Condizioni di salute sono abbastanza ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gabriele Laganà Il presidente di Rcs,, èall’ospedale San Paolo di Milano. Secondo fonti mediche ledi salute del patron di La7 sono abbastanza buone Il presidente di Rcs e patron di La7,, èal Covid. La notizia che circolava in modo ufficioso da qualche ora, è stata diffusa dal Corriere della Sera. L'imprenditore, 63 anni, è entrato all’ospedale San Paolo di Milano in mattinata a causa di sintomi importanti riconducibili al. I medici, così, lo hanno trattenuto in osservazione per effettuare tutti gli accertamenti e gli esami del caso e per iniziare la cura. Le suedi salute sono abbastanza ...

