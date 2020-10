Coronavirus, ultimi dati:?in Italia record di nuovi casi (31.084) e tamponi (215.085). +199 decessi e +95 terapie intensive (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oltre 3mila nuovi casi in Veneto, impennata in Toscana e Umbria, crescita in Puglia: anche oggi 30 ottobre non si arresta la diffusione del Coronavirus in Italia Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oltre 3milain Veneto, impennata in Toscana e Umbria, crescita in Puglia: anche oggi 30 ottobre non si arresta la diffusione delin

robertosaviano : De Luca vuole mostrarsi come il papà benevolo che dà scapaccioni per disciplinarti, ma è uno dei responsabili del d… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia record di nuovi contagi:?19.143 con 182.032 tamponi, 91 vittime… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.644 nuovi contagi, con 177.669 tamponi, 151 vittime - Moixus1970 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, ultimi dati:?in Italia record di nuovi casi (31.084) e tamponi (215.085). +199 decessi e +95 terapie intens… - CMorosiere : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, ultimi dati:?in Italia record di nuovi casi (31.084) e tamponi (215.085). +199 decessi e +95 terapie intens… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, Iss: indice Rt in Italia sale a 1,7 Il Sole 24 ORE Coronavirus, Brusaferro “Si va verso scenario 4”

In Italia il numero di nuovi positivi è cresciuto significativamente nelle ultime settimane. Mediamente ci sono 280 casi per 100 mila abitanti. Tutta l’Italia è coinvolta nell’epidemia, quasi tutte le ...

Coronavirus, 300 casi tra Empoli e comprensorio.

Sono 1.356 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 5 decessi. Di seguito il dettaglio Santa Croce sull’Arno 12 ...

In Italia il numero di nuovi positivi è cresciuto significativamente nelle ultime settimane. Mediamente ci sono 280 casi per 100 mila abitanti. Tutta l’Italia è coinvolta nell’epidemia, quasi tutte le ...Sono 1.356 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 5 decessi. Di seguito il dettaglio Santa Croce sull’Arno 12 ...