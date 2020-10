Coronavirus, ultime notizie – Il Belgio verso il lockdown. In Spagna 239 decessi in 24 ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, record di nuovi positivi in Italia: +31.084. Diminuiscono lievemente i decessi e le terapie intensive – Il bollettino della Protezione Civile 30 ottobreCoronavirus, in Lombardia quasi 9mila nuovi casi in 24 ore. Aumentano ancora le terapie intensive: +25 – Il bollettino della Regione Lombardia 30 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSecondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, i casi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 45,3 ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ultimi bollettini:, record di nuovi positivi in Italia: +31.084. Diminuiscono lievemente ie le terapie intensive – Il bollettino della Protezione Civile 30 ottobre, in Lombardia quasi 9mila nuovi casi in 24 ore. Aumentano ancora le terapie intensive: +25 – Il bollettino della Regione Lombardia 30 ottobrePer saperne di più:(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSecondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, i casi danel mondo hanno superato quota 45,3 ...

