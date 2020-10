Coronavirus | troppi contagiati | verso il lockdown | ecco cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 30 ottobre 2020) In Italia, dall’inizio dell’epidemia di, almeno 616.595 persone (+26.831* rispetto a ieri, +4,6%; ieri +24.991) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 38.122 sono decedute (+217, +0,6%; ieri +205) e 279.282 sono state dimesse (+3.878, +1,4%; ieri +3.416). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 299.191 (+22.734, +2,2%; ieri +21.367) e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella in alto; il conto sale a 616.595 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. I tamponi sono stati 201.452, ovvero 2.500 in più rispetto a ieri quando erano stati 198.952: ancora un ...