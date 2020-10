Coronavirus, tampone negativo per Cristiano Ronaldo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo guarito dal Coronavirus. Il tampone negativo a 19 giorni di distanza dal contagio. Coronavirus, Cristiano Ronaldo è guarito a distanza di diciannove giorni dal primo tampone risultato positivo. Il campione portoghese, costretto a saltare anche la sfida di Champions League contro il Barcellona, torna quindi a disposizione di Andrea Pirlo. Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020)guarito dal. Ila 19 giorni di distanza dal contagio.è guarito a distanza di diciannove giorni dal primorisultato positivo. Il campione portoghese, costretto a saltare anche la sfida di Champions League contro il Barcellona, torna quindi a disposizione di Andrea Pirlo.

TORINO, 30 OTT - Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. "Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L'esame ha dato ...

Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus. La Juventus ha pubblicato un comunicato dove annuncia che l’ultimo tampone effettuato dall’attaccante portoghese ha avuto esito negativo. “Cristiano Ronald ...

