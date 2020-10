Coronavirus, tampone negativo per Cristiano Ronaldo: guarito dopo 19 giorni (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tampone Coronavirus: le regole per isolamento e quarantena e i tamponi su prenotazione online a Monza e Limbiate Il Cittadino di Monza e Brianza Ronaldo negativo al Covid-19

Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus. Lo comunica la Juventus in una nota sul proprio sito. Il tampone a cui si è sottoposto CR7 "ha dato esito negativo - spiega il club bianconero - Il ...

Ronaldo è guarito: negativo dopo 19 giorni

Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. «Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il ...

