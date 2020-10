Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 ottobre 2020: 984 i nuovi casi, la situazione a Palermo… (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bollettino aggiornato al 30 ottobre dei contagi da Coronavirus in Sicilia.Sono 58 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 984 soggetti positivi rilevati, così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Le terapie intensive, nello specifico, oggi vedono un incremento di 2 pazienti. Il dato dei guariti è pari a 153 persone, mentre sono 13 i decessi. I tamponi processati sono stati 7293.Coronavirus Sicilia: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEQuesto il report dei contagi nelle province: 53 Agrigento, 26 Caltanissetta, 269 Catania, 88 Enna, 71 Messina, 276 Palermo, 90 Ragusa, 48 Siracusa, 63 Trapani. Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilaggiornato al 30dei contagi dain.Sono 58 i pazienti ricoverati oggi pera fronte dei complessivi 984 soggetti positivi rilevati, così come riportato dalquotidiano del Ministero della Salute. Le terapie intensive, nello specifico, oggi vedono un incremento di 2 pazienti. Il dato dei guariti è pari a 153 persone, mentre sono 13 i decessi. I tamponi processati sono stati 7293.: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEQuesto il report dei contagi nelle province: 53 Agrigento, 26 Caltanissetta, 269 Catania, 88 Enna, 71 Messina, 276 Palermo, 90 Ragusa, 48 Siracusa, 63 Trapani.

