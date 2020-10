Coronavirus, sempre più contagi in Germania: sono oltre 18mila. Per Berlino tutta l’Italia tranne la Calabria è “zona a rischio” (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nuovi positivi sono sempre di più, anche in Germania, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei 18mila contagi. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Berlino ha anche aggiornato l’elenco delle zone a rischio Covid: tutta l’Italia, ad eccezione della Calabria, è considerata zona ad alto rischio in Germania, coinvolta nelle restrizioni di viaggio a partire dal 1 novembre. Prevedono un periodo di quarantena per chiunque provenga dal nostro paese a meno che non venga presentato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nuovi positividi più, anche in, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezionistate 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima.ha anche aggiornato l’elenco delle zone a rischio Covid:l’Italia, ad eccezione della, è considerata zona ad alto rischio in, coinvolta nelle restrizioni di viaggio a partire dal 1 novembre. Prevedono un periodo di quarantena per chiunque provenga dal nostro paese a meno che non venga presentato un ...

