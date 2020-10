Coronavirus, sempre più contagi in Germania: sono oltre 18mila. Belgio, in 7 giorni morti Covid aumentati del 43,9% (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nuovi positivi sono sempre di più, anche in Germania, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei 18mila contagi. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Ma l’ondata di nuovi casi non si arresta neanche in Belgio, paese col tasso di mortalità da Covid-19 più alto del mondo rispetto alla popolazione: tra il 22 e il 26 ottobre ha registrato una media di 15.316 nuovi casi, con un aumento del 38% rispetto al periodo precedente. L’Ungheria tocca il record di decessi e la Russia di casi giornalieri, mentre nel mondo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nuovi positividi più, anche in, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezionistate 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Ma l’ondata di nuovi casi non si arresta neanche in, paese col tasso di mortalità da-19 più alto del mondo rispetto alla popolazione: tra il 22 e il 26 ottobre ha registrato una media di 15.316 nuovi casi, con un aumento del 38% rispetto al periodo precedente. L’Ungheria tocca il record di decessi e la Russia di casi giornalieri, mentre nel mondo le ...

Come stare al fianco di bambini, bambine e adolescenti in questo periodo di incertezza che si protrae da mesi? Abbiamo raccolto alcuni consigli e articoli utili per affrontare insieme quest’emergenza ...

Dopo la delusione per non aver potuto sostituire Valentino Rossi, fermato dal Coronavirus, nel Gp di Teruel Jorge Lorenzo sembra sempre più lontano dal mondo Yamaha, team per il quale è al momento ...

