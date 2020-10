Coronavirus, scatta il coprifuoco dalle 21 alle 5. La decisione della regione (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia è ancora colpita duramente dalla seconda ondata di Coronavirus. Il bollettino di venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l’indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale. Questo significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni importanti e lockdown come unica soluzione per frenare l’epidemia. E crescono i ricoveri. Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321. “Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi dai 26.800 di ieri sono saliti a 31.084”, ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia è ancora colpita duramente dalla seconda ondata di. Il bollettino di venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministeroSalute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l’indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale. Questo significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni importanti e lockdown come unica soluzione per frenare l’epidemia. E crescono i ricoveri. Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321. “Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi dai 26.800 di ieri sono saliti a 31.084”, ha detto il direttore generalePrevenzione del ministeroSalute, Gianni Rezza, intervenendo al ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta Coronavirus: Toti blinda la Liguria. Scatta "coprifuoco" dalle 21 per il weekend di Halloween. "Per evitare assembramenti"/L'ordinanza IMPERIAPOST Coronavirus Veneto, 2814 casi in 24 ore, superata la soglia di 900 pazienti ricoverati: scatta il piano Covid center

Coronavirus in Veneto, crescono ancora i contagi: ecco il bollettino di venerdì 30 ottobre 2020. Sono 2.814 i nuovi infetti da Covid rispetto al report regionale delle 17 di ieri sera quindi in 24 ore ...

Napoli, lavoratori dello spettacolo in piazza: "Esclusi dal Decreto ristori, ci servono sostegni"

Oltre 500 lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza a Napoli per chiedere aiuti e sostegni economici nella grave pandemia da Coronavirus che sta vivendo il paese.

