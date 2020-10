Coronavirus | salgono i casi nel Lazio | 2 246 nelle ultime 24 ore D’Amato | ‘Evitare tutte le occasioni di contatto non necessarie’

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Su oltre 25.000 tamponi (+240 rispetto a ieri) nelsi registrano 2.246positivi (+251). Per la prima volta i nuovisono sopra i 2.000. 17 i decessi (+2) e 194 i guariti (-20). Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’8,8%. “Ringraziamo tutti gli operatori dei nostri servizi dell’emergenza per l’attività che stanno svolgendo nel rispetto dei protocolli clinici per i pazienti COVID e non COVID. È una fase di grande pressione sui servizi, ma in nessun caso viene meno la sicurezza grazie alla separazione dei percorsi fin dalla fase del pre-triage. Ora tutto dipende dal rigore nei comportamenti delle persone. Bisogna evitarele oconi diche non siano strettamente necessarie. Non si ...

Salgono i paziente ricoverati in ospedale ... aggiungendo che per il coronavirus è morta un'altra persona (ora sono 48, in totale, le vittime dell'epidemia in regione). I lucani “attualmente ...Purtroppo sta andando come ci si aspettava: superati i trentamila nuovi casi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in più a fronte di 215.085 tamponi effettuati, ...