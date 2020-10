Coronavirus, Sala “Crisi sarà lunga,Governo dica come aiuterà” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Questa crisi non durera’ sei giorni o sei settimane. Più probabilmente durerà sei mesi. Per cui dobbiamo darci delle regole”. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. pc/red Coronavirus, Sala “Crisi sarà lunga,Governo dica come aiuterà” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Questa crisi non durera’ sei giorni o sei settimane. Più probabilmente durerà sei mesi. Per cui dobbiamo darci delle regole”. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. pc/red“Crisi saràaiuterà” su Il Corriere della Città.

