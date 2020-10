Coronavirus, record negativo: 545mila nuovi contagi in 24 ore, boom negli USA e in Francia (Di venerdì 30 ottobre 2020) La pandemia di Coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 545.945 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato giusto due giorni fa, mercoledì 28 ottobre (+507mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti (+91mila), in India (+49mila), in Francia (+47mila), in Brasile (+26mila), in Italia (+26mila), in Spagna (+23mila) e nel Regno Unito (23mila): in fattispecie USA, Francia e Italia hanno registrato ieri le giornate con maggiori casi da Covid-19. Il bilancio ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La pandemia dinella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo. Inel mondo sono stati 545.945 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato giusto due giorni fa, mercoledì 28 ottobre (+507mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono statiStati Uniti (+91mila), in India (+49mila), in(+47mila), in Brasile (+26mila), in Italia (+26mila), in Spagna (+23mila) e nel Regno Unito (23mila): in fattispecie USA,e Italia hanno registrato ieri le giornate con maggiori casi da Covid-19. Il bilancio ...

LO SCENARIOPADOVA «È ufficialmente arrivata la seconda ondata», parola del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor. Lo dicono i numeri, prima di tutto: ci sono 55 ricoverati ...

Record di nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831(ieri erano stati 24.991). I morti sono 217 (ieri erano stati 205), secondo i dati del ministero della Salut ...

