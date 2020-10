Coronavirus | Postiglione | convenzioni con ospedali religiosi e privati | non escludiamo ospedali da campo militari

teleischia : CORONAVIRUS. ANTONIO POSTIGLIONE: “PRONTI AD AMBULATORI ALLESTITI DALL’ESERCITO” - InfoCilentoWeb : #Postiglione, caso covid alla scuola dell'infanzia #Alburni #Coronavirus - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Quando arriverà un #vaccino contro il #Covid19? Il servizio di Andrea Postiglione #covid #coronavirus #lockdown #tagadal… - La7tv : #tagada Quando arriverà un #vaccino contro il #Covid19? Il servizio di Andrea Postiglione #covid #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Postiglione

TeleIschia

Fino a un mese fa non aveva malati di Covid, mentre adesso, su 34 posti disponibili, 24 sono occupati da pazienti attaccati a dei respiratori.A farlo presente è il capo dell’unità di Crisi per il Covid-19 in Campania, Antonio Postiglione, che ad ‘Ansa’ ha dichiarato: “Stiamo aprendo tutte le linee di assistenza per dare il servizio a tutti ...