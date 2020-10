Coronavirus, più di 30.000 casi nelle ultime 24 ore. 11 Regioni a rischio elevato, situazione in peggioramento (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 ottobre: più di 30.000 casi nelle ultime 24 ore. Iss, 11 Regioni a rischio elevato. Coronavirus in Italia, situazione in rapido peggioramento. In base ai dati del 30 ottobre e all’ultimo monitoraggio dell’Iss, il Paese resta nello Scenario 3 ma in rapida evoluzione verso il numero 4. Sono 11 le Regioni considerate a rischio elevato ma i dati relativi all’Indice Rt fotografano la situazione dal 19 al 25 ottobre, e quindi non analizza le misure introdotte dal governo con il dpcm del 24 ottobre. Per quanto riguarda i dati giornalieri, si contano più di 30.000 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia, il bollettino del 30 ottobre: più di 30.00024 ore. Iss, 11in Italia,in rapido. In base ai dati del 30 ottobre e all’ultimo monitoraggio dell’Iss, il Paese resta nello Scenario 3 ma in rapida evoluzione verso il numero 4. Sono 11 leconsiderate ama i dati relativi all’Indice Rt fotografano ladal 19 al 25 ottobre, e quindi non analizza le misure introdotte dal governo con il dpcm del 24 ottobre. Per quanto riguarda i dati giornalieri, si contano più di 30.000 ...

Agenzia_Ansa : #coronavirus I dati sui contagi spingono l'Italia verso lo scenario 4, il più grave nel documento dell' @istsupsan… - Tg3web : Coronavirus, situazione allarmante in Lombarda. Varese è una della province più colpita dai contagi, con ripercussi… - petergomezblog : Coronavirus, Macron annuncia il lockdown: “Tracciamento non più efficace, nessun Paese in Europa lo sostiene” (vide… - naoakikuroda : RT @sole24ore: Coronavirus: sale al 14,45% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi, rispetto al 13,32% di ieri. 199 nuovi deces… - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus: sale al 14,45% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi, rispetto al 13,32% di ieri. 199 nuovi deces… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it