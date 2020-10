Coronavirus, Parigi paralizzata dal traffico: l’esodo prima del nuovo lockdown – Il video (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Esodo da Parigi il giorno prima dell’inizio del nuovo lockdown in Francia. Migliaia di persone si sono riversate sulle strade nella giornata di ieri, creando ingorghi lunghi centinaia di km nella regione dell’Ile-de-France. traffico e code anche attorno a Lione e Bordeaux. In base alle nuove misure varate dal presidente Emmanuel Macron, è vietato uscire di casa se non per motivi di lavoro o di salute. Ma scuole, fabbriche, uffici e tutto il settore pubblico resteranno aperti. Tantissimi Parigini hanno in ogni caso preferito lasciare la capitale per trascorrere il mese di lockdown nelle case di campagna, mentre altri rientravano dopo le vacanze di Ognissanti. Per tutto ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Esodo dail giornodell’inizio delin Francia. Migliaia di persone si sono riversate sulle strade nella giornata di ieri, creando ingorghi lunghi centinaia di km nella regione dell’Ile-de-France.e code anche attorno a Lione e Bordeaux. In base alle nuove misure varate dal presidente Emmanuel Macron, è vietato uscire di casa se non per motivi di lavoro o di salute. Ma scuole, fabbriche, uffici e tutto il settore pubblico resteranno aperti. Tantissimini hanno in ogni caso preferito lasciare la capitale per trascorrere il mese dinelle case di campagna, mentre altri rientravano dopo le vacanze di Ognissanti. Per tutto ...

