Coronavirus | oltre 91 000 contagi in 24 ore negli Usa | mai così tanti da inizio pandemia Anche il Giappone teme una nuova ondata

(Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Usa PA/JUSTIN LANE Un testing site per Covid-19 a New York.Continua a correre ilo daStati Uniti. Secondo quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati registrati91mila nuovi casi di Covid-19, la cifra più alta da quando è iniziata la. Non solo. Stando alla banca dati del New York Times, quando siamo a 282 giorni dal primoo registrato nel Paese, gli Stati Uniti hanno superato i 9 milioni di casi. October 29, 2020 Soltanto nell’ultima settimana, i nuovi casi hanno toccato quota mezzo milione. Ilo non ha un epicentro isolato, ma accelera in diverse parti del Paese, ...