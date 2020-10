Coronavirus, nuovo balzo in avanti: oltre 30mila contagi (Di venerdì 30 ottobre 2020) I dati sul Coronavirus in Italia sono anche oggi allarmanti, nuovo balzo in avanti: oltre 30mila contagi registrati in appena 24 ore. 31.084 nuovi casi, 199 morti: questo il dato della diffusione del Coronavirus in Italia, mentre si accende il dibattito sulla necessità oppure no di un nuovo lockdown. Mai come in questo momento, infatti, … Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020) I dati sulin Italia sono anche oggi allarmanti,inregistrati in appena 24 ore. 31.084 nuovi casi, 199 morti: questo il dato della diffusione delin Italia, mentre si accende il dibattito sulla necessità oppure no di unlockdown. Mai come in questo momento, infatti, …

Agenzia_Ansa : #coronavirus I dati sui contagi spingono l'Italia verso lo scenario 4, il più grave nel documento dell' @istsupsan… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il balzo dei #contagi vicino a quota 27mila proietta l'#Italia verso lo scenario 4 descritto dall'… - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 984 nuovi casi (13,5 % dei tamponi) in Sicilia, di cui 71 a Messina) è stato pubbl… - vnewsita : Coronavirus, nuovo picco di contagi: 31.084 -