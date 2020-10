Coronavirus | Milano in tilt | gli operatori sanitari | “è peggio di marzo”

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La città ripiombata nel panico dei posti letto mancanti e delle ambulanze di corsa ad ogni svincolo, l’incubo si ripete. AmbulanzeIl capoluogo lombardo torna nell’incubo covid19, la città soffre l’epidemia in maniera capillare, le ambulanze suonano ad ogni svincolo, le code all’esterno degli ospedali richiamano ai folli disagi di marzo. La paura è tornata e non si sa per quanto resterà in città, il nemico che si pensava di aver sconfitto, è ritornato,di prima, con una veste diversa forse, ma è ritornato a mettere terrore ai cittadini e all’intera regione. Glidel servizioo sono stremati, faticano a contenere le richieste a portarle a termine, le code agli ospedali sono estenuanti, non si ...