Coronavirus, Massimo Galli: 'Ora basta con la tv, la situazione non mi lascia più tempo' (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Milano la situazione è sempre più critica a causa del Coronavirus e Massimo Galli fa sapere di non avere più tempo per le ospitate televisive. 'Dovrò declinare gli inviti a partecipare a ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Milano laè sempre; critica a causa delfa sapere di non avereper le ospitate televisive. 'Dovrò declinare gli inviti a partecipare a ...

