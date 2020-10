Coronavirus marcia spedito | crescono numeri nel mondo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prosegue, purtroppo, lainarrestabile delnelcon iche fotografano una situazione in continua evoluzione e sempre più allarmante. Oltre 45 milioni (45.028.250) i casi di Covid-19 e 1.181.075 i morti a livello globale, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University con gli Usa (dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 91mila nuovi casi, il dato più alto da quando è iniziata la pandemia ) che restano il Paese più colpito (8.945.891). Intanto, il Presidente Trump continua ad ostentare sicurezza: “Francia e Germania non stanno andando bene. Noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo. Noi invece non chiuderemo”. Seguono India (8.088.851) e Brasile (5.494.376). Più di un milione di contagi a livello globale ...