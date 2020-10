Coronavirus, l’immunologa Viola: “Lockdown per Lombardia e Campania” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’immunologa descrive l’attuale scenario del nostro paese, e non trova altra soluzione alla chiusura totale delle due regioni. Antonella Viola (Facebook)La situazione non consente il recupero di dati utili a fornire una dettagliata analisi di ciò che realmente succede nel nostro paese. Le mezze misure, tra l’altro adottate ogni quindici giorni alla fine rischiano di portare ad una ulteriore chiusura generalizzata che costringerà tutti a passare in casa le feste natalizie, con una situazione all’esterno del tutto tragica. L’immunologa Antonella Viola, traccia il suo quadro della situazione. Antonella Viola, immunologa presso l’Università di Padova, non crede all’atteggiamento delle regioni maggiormente colpite dal virus. Non crede alle misure da esse ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’immunologa descrive l’attuale scenario del nostro paese, e non trova altra soluzione alla chiusura totale delle due regioni. Antonella(Facebook)La situazione non consente il recupero di dati utili a fornire una dettagliata analisi di ciò che realmente succede nel nostro paese. Le mezze misure, tra l’altro adottate ogni quindici giorni alla fine rischiano di portare ad una ulteriore chiusura generalizzata che costringerà tutti a passare in casa le feste natalizie, con una situazione all’esterno del tutto tragica. L’immunologa Antonella, traccia il suo quadro della situazione. Antonella, immunologa presso l’Università di Padova, non crede all’atteggiamento delle regioni maggiormente colpite dal virus. Non crede alle misure da esse ...

