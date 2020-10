Coronavirus, l’immunologa Antonella Viola: “Non si può andare avanti con un decreto ogni 15 giorni, lockdown locali o a Natale saremo tutti chiusi in casa” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, l’immunologa Antonella Viola: “Non si può andare avanti con un decreto ogni 15 giorni, lockdown locali o a Natale saremo tutti chiusi in casa” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo, l’immunologa: “Non si puòcon un15o ain casa” MeteoWeb.

fanpage : L'immunologa Antonella Viola: 'Subito lockdown in Campania e Lombardia': - La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - FondericoI : RT @fanpage: L'immunologa Antonella Viola: 'Subito lockdown in Campania e Lombardia': - giannettimarco : RT @fanpage: L'immunologa Antonella Viola: 'Subito lockdown in Campania e Lombardia': - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'immunologa Antonella Viola: 'Subito lockdown in Campania e Lombardia': -