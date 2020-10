Coronavirus, l'allarme degli anestetisti: "Ssn a rischio collasso" (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - " Non crediamo di essere allarmisti se affermiamo, con cognizione di causa, che il nostro Paese è in una situazione difficilissima in cui occorre il contributo di tutti, nessuno escluso". In ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - " Non crediamo di essere allarmisti se affermiamo, con cognizione di causa, che il nostro Paese è in una situazione difficilissima in cui occorre il contributo di tutti, nessuno escluso". In ...

Allarme a Catanzaro: i posti destinati ai ricoveri per coronavirus sono esauriti

Il direttore del centro Covid e Malattie Infettive del “Pugliese Ciaccio”, Lucio Cosco che nei giorni scorsi aveva avvisato sulla situazione seria dei reparti attualmente ha 33 degenti affetti da ...

