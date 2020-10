Coronavirus, la Germania dichiara l'Italia zona a rischio ma non la Calabria (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutta l' Italia zona a rischio Coronavirus, eccezion fatta la Calabria . È la sintesi dell'elenco aggiornato delle istituzioni della Germania che hanno inserito la Penisola nell' elenco delle zone più... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutta l', eccezion fatta la. È la sintesi dell'elenco aggiornato delle istituzioni dellache hanno inserito la Penisola nell' elenco delle zone più...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Coronavirus Germania, mai tanti casi in un giorno Adnkronos Covid, Germania: tutta Italia zona ad alto rischio tranne Calabria

che prevedono un periodo di quarantena per chiunque provenga dal nostro Paese a meno che non venga presentato un recente risultato negativo ai test per il coronavirus. Oltre all’Italia, la Germania ha ...

Covid: quasi tutta Italia è una zona a rischio secondo la Germania

Tutto il mondo è in ginocchio a causa del coronavirus e la situazione nazione per nazione ... Nel dettaglio, oggi, scopriamo qualcosa in più da parte della Germania. La Germania ha infatti aggiornato ...

