Coronavirus, la Germania dichiara l'Italia zona a rischio ma non la Calabria (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutta l' Italia zona a rischio Coronavirus, eccezion fatta la Calabria . la sintesi dell'elenco aggiornato delle istituzioni della Germania che hanno inserito la Penisola nell' elenco delle zone pi ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutta l', eccezion fatta la. la sintesi dell'elenco aggiornato delle istituzioni dellache hanno inserito la Penisola nell' elenco delle zone pi ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - Open_gol : Quello che Merkel ha definito uno «sforzo nazionale» è sostenuto da tutti i governatori, anche da quelli dei partit… - MediasetTgcom24 : Covid, oltre 18mila casi in Germania in 24 ore: è prima volta #coronavirus - CIaudiaGiulia : RT @La7tv: #omnibus @mastrobradipo sulla situazione in Germania per il #Coronavirus: 'Lunedì partirà il #lockdown leggero, è saltato il tra… - ereike05 : RT @jeperego: La #Germania potrebbe essere uno dei primi Paesi occidentali a vaccinare contro #COVID19 . Le dosi del vaccino, in fase di te… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Coronavirus Germania, mai tanti casi in un giorno Adnkronos Coronavirus e seconda ondata, la risposta dell'Ue a livello sanitario ed economico | Guarda l'ottava puntata di "Giovane Europa in Emergenza"

Germania che con oltre 30mila posti rappresenta il Paese ... e soprattutto i settori colpiti a causa dell’emergenza sanitaria. Con la seconda ondata di coronavirus, ogni governo ha cercato di ...

Covid, il miracolo di Taiwan (23 milioni di abitanti): «Da 200 giorni nessun positivo senza chiusure né coprifuoco»

Mentre gran parte del mondo lotta per contenere le nuove ondate di pandemia Covid-19, Taiwan ha appena segnato il suo 200esimo giorno consecutivo senza un caso di malattia a trasmissione locale.

Germania che con oltre 30mila posti rappresenta il Paese ... e soprattutto i settori colpiti a causa dell’emergenza sanitaria. Con la seconda ondata di coronavirus, ogni governo ha cercato di ...Mentre gran parte del mondo lotta per contenere le nuove ondate di pandemia Covid-19, Taiwan ha appena segnato il suo 200esimo giorno consecutivo senza un caso di malattia a trasmissione locale.