Coronavirus, la Germania dichiara Italia 'zona rossa' (tranne la Calabria) (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Germania dichiara l'Italia 'zona rossa'. Tampone e quarantena per chi arriva dal nostro Paese. BERLINO (Germania) – La Germania dichiara l'Italia 'zona rossa'. L'unica regione, come comunicato dall'Istituto Koch, ad essere esclusa da questa misura è la Calabria. La misura entrerà in vigore da domenica 1 novembre 2020. Chi arriverà nel Paese tedesco dalla Penisola dovrà sottoporsi al tampone e rispettare una quarantena di 14 giorni. Provvedimento che potrà essere cambiato nelle prossime settimane, in base all'andamento epidemiologico nel nostro Paese.

La Germania dichiara l’Italia ‘zona rossa’. Tampone e quarantena per chi arriva dal nostro Paese. BERLINO (GERMANIA) – La Germania dichiara l’Italia ‘zona rossa’. L’unica regione, come comunicato dall ...

La Germania dichiara l'Italia zona a rischio Covid (ma non la Calabria)

ad aver aggiornato la lista delle aree geografiche in Europa nelle quali la diffusione della pandemia di Covid-19 ha superato i 50 nuovi contagi su 100mila abitanti. Chi rientra in Germania da tali ...

ad aver aggiornato la lista delle aree geografiche in Europa nelle quali la diffusione della pandemia di Covid-19 ha superato i 50 nuovi contagi su 100mila abitanti. Chi rientra in Germania da tali ...