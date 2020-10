Coronavirus, la Francia sfiora i 50mila casi nel primo giorno di lockdown: 49.215 in 24 ore. Aumentano anche i morti: 256 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Nel primo giorno del nuovo lockdown, la Francia fa il pieno di casi. Sono quasi 50mila i nuovi positivi nelle ultime 24 ore – 49.215 in totale – in aumento rispetto a ieri quando i nuovi contagi erano stati 47.637. Il tasso di positività nel paese ormai ha raggiunto il 20%. Questo a fronte di un numero molto elevato di tamponi: 1.930.873 in una settimana. Aumentano anche i decessi: sono 256 nelle ultime 24 ore, ventuno in più rispetto a ieri (+235). Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 36.565. In aggiornamento ALERTE – 49 215 cas de #COVID19 enregistrés en 24h, un chiffre en forte ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Neldel nuovo, lafa il pieno di. Sono quasii nuovi positivi nelle ultime 24 ore – 49.215 in totale – in aumento rispetto a ieri quando i nuovi contagi erano stati 47.637. Il tasso di positività nel paese ormai ha raggiunto il 20%. Questo a fronte di un numero molto elevato di tamponi: 1.930.873 in una settimana.i decessi: sono 256 nelle ultime 24 ore, ventuno in più rispetto a ieri (+235). Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 36.565. In aggiornamento ALERTE – 49 215 cas de #COVID19 enregistrés en 24h, un chiffre en forte ...

