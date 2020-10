Coronavirus Italia, bollettino del 30 ottobre: 31.084 nuovi casi su 215.085 tamponi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non si arresta la crescita dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 31.084 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, contro i 26.831 di ieri. Aumenta però anche il numero dei tamponi giornalieri effettuati, che raggiunge un nuovo record: sono stati 215.085 contro i 201.452 della giornata precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Le vittime sono 199 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a quota 1.746 (+95). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non si arresta la crescita dei contagi dain: sono 31.084 iregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 26.831 di ieri. Aumenta però anche il numero deigiornalieri effettuati, che raggiunge un nuovo record: sono stati 215.085 contro i 201.452 della giornata precedente. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Le vittime sono 199 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a quota 1.746 (+95).

Agenzia_Ansa : #coronavirus I dati sui contagi spingono l'Italia verso lo scenario 4, il più grave nel documento dell' @istsupsan… - LaStampa : Coronavirus, l’Iss: “L’indice RT sale a 1,7. La situazione è grave: l’Italia passa dallo scenario 3 al 4, quello de… - petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - MassimoChiaram7 : RT @RaiNews: Il punto sull'epidemia da #coronavirus in Italia. Record di nuovi contagi ma anche di tamponi - vinnix63 : RT @Lanf040264: #Coronavirus, oggi 31.084 #contagi #Covid in #Italia, indice Rt a 1.7. Ormai i contagi sono esponenziali, 4200 più di ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, Iss: indice Rt in Italia sale a 1,7 Il Sole 24 ORE Vecchioni boccia la dad, "La scuola non è distanza"

Oggi la pandemia da Covid-19 impone l'isolamento. La didattica a distanza, in primis per le scuole superiori, sta riprendendo piede come quando eravamo in pieno lockdown. "Un peccato - osserva ...

Covid-19, fra un mese Fvg a rischio: la pandemia potrebbe essere fuori controllo

Fra un mese il Friuli Venezia Giulia potrebbe rientrare fra le regioni a elevato rischio di una trasmissione fuori controllo del Covid-19. È quanto emerso durante una conferenza stampa che il il presi ...

Oggi la pandemia da Covid-19 impone l'isolamento. La didattica a distanza, in primis per le scuole superiori, sta riprendendo piede come quando eravamo in pieno lockdown. "Un peccato - osserva ...Fra un mese il Friuli Venezia Giulia potrebbe rientrare fra le regioni a elevato rischio di una trasmissione fuori controllo del Covid-19. È quanto emerso durante una conferenza stampa che il il presi ...