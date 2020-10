Coronavirus | Inail | nei primi 9 mesi +18 | 7% infortuni mortali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le denunce dio sul lavoro presentate all’tra gennaio e settembre sono state 366.598 (-21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019), 927 delle quali con esito mortale (+18,8%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 31.701 (-29,8%). Sono alcuni dei dati sulle denunce dio giunte all’Istituto neinovedell’anno pubblicati questa mattina. Le denunce dio sul lavoro presentate all’entro lo scorso mese di settembre sono state circa 102mila in meno rispetto aidel 2019: 98mila in meno quelle riferite al periodo marzo-settembre che evidenzia le conseguenze dello stop forzato tra marzo e maggio di ...