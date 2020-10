Coronavirus in Toscana: 2.765 nuovi casi (età media 45 anni) e 10 decessi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bollettino regionale di venerdì 30 ottobre: sono 10.964 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), il 25,2% è risultato positivo. Le persone ricoverate sono complessivamente 1.160, 153 in terapia intensiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bollettino regionale di venerdì 30 ottobre: sono 10.964 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), il 25,2% è risultato positivo. Le persone ricoverate sono complessivamente 1.160, 153 in terapia intensiva

