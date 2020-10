Coronavirus, in Lombardia quasi 9mila nuovi casi in 24 ore. Aumentano ancora le terapie intensive: +25 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Il bollettino del 30 ottobre Oggi in Lombardia i nuovi casi di Coronavirus sono +8.960 contro i +7.339 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 48 persone contro i 57 decessi di ieri per un totale di 17.462 vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono +46.892 mentre ieri erano stati +42.684 per un totale di 2.897.835. In terapia intensiva ci sono ancora 370 persone (+25, ieri erano 345) mentre i ricoveri ordinari sono in tutto 3.698 (+343, ieri 3.355). I guariti e i dimessi oggi sono in tutto 94.134 (+1.567). In isolamento domiciliare ci sono 71.161 persone (+6.977), gli attualmente positivi sono 75.229 (+7.345) e i casi totali hanno raggiunto quota ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Il bollettino del 30 ottobre Oggi indisono +8.960 contro i +7.339 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 48 persone contro i 57 decessi di ieri per un totale di 17.462 vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono +46.892 mentre ieri erano stati +42.684 per un totale di 2.897.835. In terapia intensiva ci sono370 persone (+25, ieri erano 345) mentre i ricoveri ordinari sono in tutto 3.698 (+343, ieri 3.355). I guariti e i dimessi oggi sono in tutto 94.134 (+1.567). In isolamento domiciliare ci sono 71.161 persone (+6.977), gli attualmente positivi sono 75.229 (+7.345) e itotali hanno raggiunto quota ...

RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - RegLombardia : #LNews Sono 1.567 i guariti e 8.960 i positivi, con un nuovo record di tamponi effettuati (46.892), per una percen… - ZeniaConfusa : RT @Newsinunclick: #Coronavirus, in #Lombardia quasi 9mila nuovi casi in 24 ore. Aumentano ancora le terapie intensive: +25, quando mettera… - LevyGalanti : RT @Corriere: ?????? I dati della Regione Lombardia -