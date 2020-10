Coronavirus in Italia: rapido e drammatico peggioramento, prossimi allo scenario 4 (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’epidemia in Italia è in “rapido peggioramento” e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. Si segnala che in alcune Regioni Italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. LEGGI ANCHE: … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’epidemia inè in “” e ancora compatibile con unodi tipo 3 ma in evoluzione verso unodi tipo 4. Si segnala che in alcune Regionine la velocità di trasmissione è già compatibile con uno4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. LEGGI ANCHE: … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport A Difesa del Paese. Guerini spiega il contributo delle Forze armate contro il virus

Da Roma a Milano, da Padova a Caserta, da Cagliari a Messina: si moltiplica il contributo delle Forze armate alla lotta al Coronavirus ...

Coronavirus Italia, Iss: "Rt 1,7 e scenario 4 in alcune regioni"

Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento sull'analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 in Italia durante la conferenza ...

