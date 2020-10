Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 ottobre Sono 26.831 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 201mila tamponi, numero record da inizio pandemia. La Lombardia, con un lieve calo, si conferma la regione con più casi (+7.339). Ancora in crescita la Campania (+3.103). Numeri a quattro cifre anche in Piemonte (+2.585), Veneto (+2.109), Toscana (+1.996), Lazio (+1.995) e ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 29 ottobre Sono 26.831 i nuovi casi registrati nelle24 ore a fronte di oltre 201mila tamponi, numero record da inizio pandemia. La Lombardia, con un lieve calo, si conferma la regione con più casi (+7.339). Ancora in crescita la Campania (+3.103). Numeri a quattro cifre anche in Piemonte (+2.585), Veneto (+2.109), Toscana (+1.996), Lazio (+1.995) e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Cooperazione Italia – Israele per la ricerca sul plasma contro il Covid-19

Il Ministero della Sanità dello Stato d’Israele ha sottoscritto un accordo con l’azienda Kamada Ltd. di Rehovot e il gruppo farmaceutico Kedrion Biopharma S.p.A. di Castelvecchio Pascoli (Lucca) (...) ...

Bollettino Coronavirus, oggi 31.084 contagi e 199 morti per Covid: i dati di venerdì 30 ottobre

Nuovo boom di casi positivi al Coronavirus in Italia. Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, venerdì 30 ottobre, diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ...

