Coronavirus in Campania, De Luca: «Oggi 3186 persone positive» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi la Campania ha registrato 3186 persone positive al Covid su 18650 tamponi. Lo ha reso noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. LEGGI... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 ottobre 2020)laha registratoal Covid su 18650 tamponi. Lo ha reso noto il governatore della, Vincenzo de, in diretta Facebook. LEGGI...

MediasetTgcom24 : Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Chiuse scuole dell'infanzia' #coronavirus - SkyTG24 : Covid Campania, si raccomanda chiusura cimiteri il 2 novembre. DIRETTA - fanpage : L'immunologa Antonella Viola: 'Subito lockdown in Campania e Lombardia': - rep_napoli : Coronavirus Campania, il virus non arretra: per il secondo giorno registrati oltre tremila nuovi positivi [aggiorna… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Campania da lunedì chiuderanno anche le scuole dell’infanzia -