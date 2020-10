Coronavirus, in Belgio in media oltre 15mila contagi al giorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra il 20 ed il 26 ottobre il Belgio ha registrato una media giornaliera di 15.316 nuovi casi di Coronavirus, con un aumento del 38% rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio dell'epidemia sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra il 20 ed il 26 ottobre ilha registrato unagiornaliera di 15.316 nuovi casi di, con un aumento del 38% rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio dell'epidemia sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Belgio Coronavirus, il Belgio supera già il record dei ricoverati della prima ondata Il Fatto Quotidiano Belgio: delegato Covid Vallonia, non siamo riusciti a prevenire la seconda ondata

Bruxelles, 30 ott 10:52 - (Agenzia Nova) - Il governo vallone ha nominato ieri Yvon Englert come delegato generale per l'emergenza Covid-19. Di fronte all’aggravarsi della pandemia, l'esecutivo ...

Tra il 20 ed il 26 ottobre il Belgio ha registrato una media giornaliera di 15.316 nuovi casi di coronavirus, con un aumento del 38% rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio dell'epidemia sono ...

