Coronavirus | impennata dei nuovi contagi 31 084 Brusaferro | Rt ancora in crescita | si va verso scenario 4

"Oggi non ci sono buone notizie: registriamo 31.084 casi nelle ultime 24 ore con 199 decessi". Questa volta a snocciolare i drammatici dati sull'emergenza Coronavirus è il direttore generale per la Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. "Dati attesi - ha sottolineato - il trend è in aumento, vedremo i risultati dell'ultimo Dpcm solo fra giorni". Sono complessivamente 325.786, invece, le persone attualmente positive in Italia, 26.595 più di ieri. Sono ricoverate con sintomi 16.944, 980 più di ieri. Nelle terapie intensive sono ricoverate 1746 persone, 95 più di ieri. Attualmente sono in isolamento domiciliare 307.046, 25.470 più di ieri.I dimessi o guariti salgono a 283.567, 4285 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201.452 tamponi, superando il tetto dei 15milioni e mezzo (15.568.575) di ...

Questa volta a snocciolare i drammatici dati sull’emergenza coronavirus è il direttore generale per la Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. “Dati attesi – ha sottolineato – il trend è ...

Coronavirus. In Sicilia nuova impennata: 984 i nuovi positivi oggi

Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi casi Covi-19, che fanno salire gli attuali positivi a 13.564. Cresce il tasso di ...

Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi casi Covi-19, che fanno salire gli attuali positivi a 13.564. Cresce il tasso di ...