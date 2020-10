Coronavirus, il comune di Milano sospende le mostre gratis: stop alla 'Domenica al museo' (Di venerdì 30 ottobre 2020) In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute che ha sospeso l'iniziativa del Mibact 'Domenica al museo', l'ingresso gratuito ai Musei Civici ogni prima Domenica del mese è sospeso a ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 30 ottobre 2020) In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute che ha sospeso l'iniziativa del Mibact 'al', l'ingresso gratuito ai Musei Civici ogni primadel mese è sospeso a ...

SilvioMarinoSan : RT @enribarillari: le proposte: servizio per il recapito della spesa a casa, sicurezza a scuola e sui mezzi di trasporto pubblico, sostegno… - PaolaTacconi : RT @bioccolo: 15 Ottobre, 8.000 contagi 'In comune a Milano abbiamo 6 giorni al mese su 20 di smartworking. Stiamo riflettendo se è il caso… - DonFrancoFollo : RT @OLIMPIANIGLIO: Covid, un male comune per riscoprire il bene comune - Vatican News - OLIMPIANIGLIO : Covid, un male comune per riscoprire il bene comune - Vatican News - Keynesblog : RT @bioccolo: 15 Ottobre, 8.000 contagi 'In comune a Milano abbiamo 6 giorni al mese su 20 di smartworking. Stiamo riflettendo se è il caso… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comune Coronavirus in Umbria, la mappa al 30 ottobre: tutti i dati comune per comune PerugiaToday EMERGENZA COVID-19 SOSPENSIONE CELEBRAZIONE NEI CIMITERI

EMERGENZA COVID-19 SOSPENSIONE CELEBRAZIONE NEI CIMITERI Allo scopo di evitare, in questa fase particolarmente difficile nella prevenzione dei contagi, ulteriori fattori di rischio per la salute delle ...

A Santa Marinella nuove misure anti contagio: nella sede comunale sarà istituito un drive in per i test rapidi

SANTA MARINELLA – Varate e in via di perfezionamento nuove, importanti iniziative, per contrastare i contagi da Covid 19 nel comune di Santa Marinella. Ieri pomeriggio il Sindaco Pietro Tidei ha ...

EMERGENZA COVID-19 SOSPENSIONE CELEBRAZIONE NEI CIMITERI Allo scopo di evitare, in questa fase particolarmente difficile nella prevenzione dei contagi, ulteriori fattori di rischio per la salute delle ...SANTA MARINELLA – Varate e in via di perfezionamento nuove, importanti iniziative, per contrastare i contagi da Covid 19 nel comune di Santa Marinella. Ieri pomeriggio il Sindaco Pietro Tidei ha ...