Coronavirus, il bollettino del 30 ottobre. Si impennano i contagi: in Sicilia +984, in Italia +31.084 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi positivi su 7.293 tamponi eseguiti. In totale sono 13.564 gli attuali positivi di cui 895 ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 ottobre 2020) Impennata didaindove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi positivi su 7.293 tamponi eseguiti. In totale sono 13.564 gli attuali positivi di cui 895 ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi e 217 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino di oggi ?? ?? +31.084 nuovi casi ?? +199 nuovi decessi ?? +95 terapie intensive - SkyTG24 : Coronavirus, le notizie: in Italia sfiorati 27mila casi. Si va verso un nuovo Dpcm. LIVE - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 9.831, sette morti e 1.268 casi in più rispetto a mercoledì 28 ottobre, il… - NapoliToday : #Cronaca Covid a Napoli, nelle ultime 24 ore 674 nuovi casi in città e 5 morti -