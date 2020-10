Coronavirus, il Belgio adotta misure più restrittive: da lunedì chiusi negozi e scuole, telelavoro obbligatorio (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, il Belgio adotta misure più restrittive: da lunedì chiusi negozi e scuole, telelavoro obbligatorio MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo, ilpiù: da lunedìMeteoWeb.

fanpage : Il Belgio è in #lockdown - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Belgio in media oltre 15mila contagi al giorno #belgio-svizzera - clikservernet : Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Bel… - Noovyis : (Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Be… - giuliog : RT @euronewsit: Negozi di generi non essenziali chiusi per un mese e mezzo in Belgio. Ritorno al lockdown in Francia. L'Europa si muove in… -